Самый теплый в истории: за 2024 год в Киеве обновлено более 50 температурных рекордов

Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

По данным климатологов, в 2024 году температура воздуха превышала среднемноголетние показатели во все его месяцы. Особенно отличились февраль и сентябрь, которые имели наибольшие положительные отклонения - 5,2 градусов и 5,7 градусов соответственно.

Холоднее всего было 9 января - минус 15,8 градусов, жарче всего - 16 июля, когда температура в тени достигла плюс 36,0 градусов.

Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле - 13 и июле - 14.

Осадков выпало 642 мм, что соответствует 104% климатической нормы. Однако во времени они распределились очень неравномерно - почти по две месячные нормы в апреле и июне и лишь 23% и 36% от средних многолетних показателей в мае и сентябре.