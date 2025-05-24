Тепло с грозами: Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц лета

В июне 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в диапазоне 19-23 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

Среднее месячное количество осадков 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм (на высокогорье до 184 мм), в Крыму местами 28-37 мм.

Абсолютный минимум - 1 - 9 градусов тепла, в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3 - 3,4 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры составляет 2 - 38,5 градусов, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами 39 - 39,8 градусов, в Карпатах и горах Крыма 25 - 33 градусов.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в июне средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 17 - 22 градусов, в горных районах 11 - 18 градусов.

Месячное количество осадков ожидается 45 - 82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103 - 152 мм, что в пределах (80 - 120%) нормы.

Как отмечают синоптики, в июне становятся более активными грозовые процессы, чаще наблюдаются град, шквалы.

Погода в Украине

Напомним, в мае в Украине преобладали северные и северо-западные синоптические процессы. Они часто распространяли холодный воздух арктического происхождения по территории страны. Поэтому май этого года выдался удивительно прохладным.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

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