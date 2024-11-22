Киев "накрыл" снегопад. Что происходит на дорогах и улицах города (фото)

Во второй половине пятницы, 22 ноября, Киев начало засыпать снегом.

РБК-Украина рассказывает, как изменились дороги и улицы столицы Украины.

Как выглядит заснеженный Киев

Сегодняшний снег покрывает остатки того, который выпал в городе накануне.

Как результат - заснеженные деревья, фонари, беседки. Немало снега - под ногами местных жителей и гостей столицы.

Парк "Владимирская горка" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На дорогах столицы работает снегоуборочная техника.

Несмотря на это, движение транспорта в городе несколько затруднено. Поэтому водителям стоит быть бдительными, соблюдать ПДД и безопасную дистанцию.

Снег влияет на движение по дорогам города (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Двигаться по городу сегодня может быть непросто и водителям электросамокатов или велосипедов.

Электросамокаты и велосипеды засыпало снегом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

А вот прогуляться по заснеженным улочкам парков и скверов сегодня можно. Главное - тепло одеваться.

Прогулка по снежному городу (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых локациях столица смотрится по-зимнему сказочно.

Заснеженный Киев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Коммунальщики работают даже там, где не ездят машины. Ведь пешеходам также важно иметь возможность передвигаться по городу.

Снег изменил город и добавил работы коммунальщикам (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)