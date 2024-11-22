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Все поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются: что случилось

Пятница 22 ноября 2024 10:34
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Все поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются: что случилось Поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются из-за вандалов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Утром пятницы, 22 ноября, поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются из-за "хулиганского вмешательства в инфраструктуру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express в Telegram.

Что случилось с кольцевой электричкой в Киеве

Согласно сообщению Kyiv City Express, все поезда кольцевой электрички в Киеве следуют от +10 до +20 минут относительно расписания по графику.

Такая ситуация сложилась из-за "хулиганского вмешательства в инфраструктуру на Дарнице".

"Приносим извинения, работает полиция, восстанавливаем повреждения", - рассказали в пресс-службе.

Все поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются: что случилось

Пост Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)

Когда движение поездов по графику возобновят

Несколько позже в Kyiv City Express уточнили, что опаздывают на протяжении всего утра "из-за действий вандалов", а также опубликовали информацию об опоздании поездов:

  • Kyiv City Express 7309 +39 мин
  • Kyiv City Express 7314 +26 мин
  • Kyiv City Express 7306 +25 мин
  • Kyiv City Express 7310 +24 мин
  • Kyiv City Express 7416 +18 мин

"Восстановление повреждений ожидается до 12:00", - подытожили в пресс-службе столичной кольцевой электрички.

Все поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются: что случилось

Обновленная информация от Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)

Что стоит знать о Kyiv City Express

Напомним, киевская городская электричка или Kyiv City Express - линия городского электропоезда, пролегающая по кольцу Киевского железнодорожного узла.

Ее открыли 2 сентября 2009 года (тогда как курсирование по кольцу стартовало 4 октября 2011 года). Городская электричка стала шестым видом общественного транспорта в Киеве (после трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и фуникулера).

В марте 2022 года кольцевую электричку передали под управление "Укрзализныци".

В настоящее время на маршруте Kyiv City Express задействованы электропоезда, капитально отремонтированные на собственных мощностях УЗ. В них обновлены все основные системы (колесные пары, тяговые двигатели и ключевые узлы), а также модернизирован интерьер (установлены новые сиденья, информационные табло и т.п.).

Протяженность линий киевской городской электрички - 50,8 км, а количество станций - 20.

Интервал движения обычно составляет от 10 до 30 минут.

Читайте также, как выглядят обновленные плацкартные вагоны УЗ, в которых уже можно ездить, и что известно о строительстве новых вагонов "Укрзализныци".

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