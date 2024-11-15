Не доехать с левого берега. Почему в Киеве возникает "транспортный коллапс" при тревоге

При длительных воздушных тревогах в Киеве возникает "коллапс" на дорогах. Сложнее всего добраться с левого берега на правый, поскольку городской транспорт и наземное движение метро останавливают, а также блокируют передвижение по Дарницкому мосту в сторону центра.

РБК-Украина рассказывает о том, что говорят в КГГА о ситуации с "коллапсом" на дорогах во время тревог и собираются ли отменять остановку движения общественного транспорта.

"Транспортный коллапс" во время тревоги

Во время воздушных тревог в столице останавливают городской транспорт, вагоны метро ездят только по подземным станциям, а движение через Днепр закрывают. В частности, поезда не курсируют на открытом участке Святошинско-Броварской линии (от станции "Лесная" до станции "Днепр") и на Южном мостовом переходе Сырецко-Печерской линии (от станции "Выдубичи" до станции "Славутыч").

Также частично блокируют движение транспорта по Дарницкому мосту – по нему можно ехать только с правого на левый берег, а вот в обратном направлении – нет.

8 ноября года на сайте КГГА зарегистрировали петицию с просьбой снять ограничение движения по Дарницкому мосту или хотя бы рассмотреть вопрос о возможности функционирования общественного транспорта или наземного метро во время воздушных тревог. За неделю она набрала более 6 тысяч подписей. Именно это количество необходимо для рассмотрения петиции администрацией.

"Ситуация критическая, поскольку опаснее быть заблокированным в автомобиле в "мертвом" заторе, когда летят ракеты, чем доехать безопасно хотя бы до ближайшего укрытия", – отметил автор петиции Владислав Борачук.

Он также добавил, что жители левого берега и пригорода в течение не менее двух часов после окончания тревоги не могут доехать на работу, больницу и т. д.

Напомним, что останавливать движение городского транспорта во время тревоги начали с 1 августа 2022 года. За это время киевляне зарегистрировали уже 8 петиций, чтобы горсовет пересмотрел свое решение. Предыдущую петицию, созданную в марте этого года, местные власти не поддержали, поскольку посчитали, что это будет подвергать киевлян опасности.

Петиция за неделю набрала необходимое количество подписей (скриншот)

Что говорят об этой ситуации в КГГА

"Во время воздушной тревоги существует реальная угроза жизни и здоровью человека в условиях военного состояния. Поэтому после сигнала "воздушная тревога" все люди должны быстро эвакуироваться в укрытие и находиться там до окончания тревоги для сохранения собственной жизни. Это касается в том числе пассажиров и водителей общественного транспорта", – ответили в КГГА на запрос РБК-Украина.

В горсовете отметили, что в случае объявления тревоги пассажирский транспорт общего пользования довозит пассажиров до укрытий гражданской защиты, которые находятся ближе всего по схеме движения, в том числе станций метрополитена, подземных пешеходных переходов, паркингов и т. д.

"При возобновлении движения по завершению воздушной тревоги, повторная оплата проезда на маршруте от пассажиров не требуется", – подчеркнули в КГГА.

Скопление людей на остановках общественного транспорта после отмены тревоги в Киеве (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Также там подчеркнули, что при объявлении воздушной тревоги 46 подземных станций Киевского метрополитена переходят в режим укрытия, поэтому там часто происходит скопление людей. Ситуацию усугубляет еще и то, что увеличивается интервал между движением поездов в подземке и количество пассажиров растет.

"Во избежание скопления пассажиров на станциях ведется диспетчерское регулирование движения поездов. После получения сигнала "Отбой воздушной тревоги", работниками метрополитена принимаются оперативные и организационные меры для скорейшего возобновления движения поездов с необходимыми интервалами", – отметили в горсовете.

При этом в КГГА не ответили, будут ли пересматривать свои решения об остановке городского транспорта во время тревоги и "блокировки" движения по Дарницкому мосту.