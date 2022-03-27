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Завтра з Енергодару планується евакуація населення легковими автомобілями

Фото: в Енергодарі завтра відбудеться евакуація (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У понеділок, 28 березня, планується відкриття зеленого коридору з Енергодару до Запоріжжя. Місцеві жителі зможуть евакуюватися власним легковим транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова.

Колона легкових автомобілів буде формуватися на вулиці Курчатова о 6:30. Відправлення у супроводі автомобілів медиків та рятівників заплановане на 8:00.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погоджені лише два гуманітарні коридори. Вони працюють у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, в Славутичі сьогодні анонсували евакуацію дітей та жінок до Києва, проте в Київській ОВА заперечують інформацію про погоджений зелений коридор.

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