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У Славутичі анонсували зелений коридор. У Київській ОВА евакуацію заперечують

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Київська область, Неділя 27 березня 2022 11:35
У Славутичі анонсували зелений коридор. У Київській ОВА евакуацію заперечують Фото: у Київській області не погодили гуманітарні коридори (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У неділю, 27 березня, міська рада Славутича анонсувала відкриття зеленого коридору. У Київській обласній військовій адміністрації заперечують евакуації мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Київської ОВА Олексія Кулебу і Славутицьку міську раду.

"Сьогодні, 27.03.2022, в Київській області евакуація не відбувається. У регіоні відсутні офіційно погоджені гуманітарні коридори", - йдеться у повідомленні.

Проте у міськраді Славутича зазначили, що планується евакуація автобусами жінок та дітей до залізничного вокзалу Києва.

Жителів Київської області закликали бути уважними та зважати на обставини.

Нагадаємо, сьогодні в Україні погоджено роботу лише двох гуманітарних коридорів у Донецькій та Луганській областях.

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Війна Росії проти України евакуація Київська область Славутич
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