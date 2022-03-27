Евакуація 27 березня: в Україні працюватимуть 2 гуманітарних коридора
В Україні у неділю, 27 березня, працюють всього два гуманітарних коридори. Евакуація мирного населення відбудеться у Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
Донецька область
З міста Маріуполь - до міста Запоріжжя
З Маріуполя можна виїхати на власному транспорті. Також організоване транспортування автобусами з Бердянську (Запорізька область) до Запоріжжя.
- Місце збору: вул. Мелітопольське шосе, 27 (біля спорткомплексу)
Крім того, у Бердянську працюють гуманітарні штаби для евакуйованих з Маріуполя (контакти: 3-62-76; 3-52-52; 097 551 59 17; 050 439 75 29).
Луганська область
З міста Рубіжне - до міста Бахмут
Евакуація буде проходити по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Автозаводська, Шевченка, Сосюри та в районі залізного вокзалу.
Нагадаємо, з початку війни в Україні загинуло 139 дітей. Найбільше неповнолітніх постраждало у Київській області.
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