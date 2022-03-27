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Евакуація 27 березня: в Україні працюватимуть 2 гуманітарних коридора

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Україна, Неділя 27 березня 2022 09:35
Евакуація 27 березня: в Україні працюватимуть 2 гуманітарних коридора Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні у неділю, 27 березня, працюють всього два гуманітарних коридори. Евакуація мирного населення відбудеться у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

З міста Маріуполь - до міста Запоріжжя

З Маріуполя можна виїхати на власному транспорті. Також організоване транспортування автобусами з Бердянську (Запорізька область) до Запоріжжя.

  • Місце збору: вул. Мелітопольське шосе, 27 (біля спорткомплексу)

Крім того, у Бердянську працюють гуманітарні штаби для евакуйованих з Маріуполя (контакти: 3-62-76; 3-52-52; 097 551 59 17; 050 439 75 29).

Луганська область

З міста Рубіжне - до міста Бахмут

Евакуація буде проходити по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Автозаводська, Шевченка, Сосюри та в районі залізного вокзалу.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загинуло 139 дітей. Найбільше неповнолітніх постраждало у Київській області.

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