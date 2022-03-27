UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Завтра из Энергодара планируется эвакуация населения легковыми автомобилями

Фото: в Энергодаре завтра состоится эвакуация (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 28 марта, планируется открытие зеленого коридора из Энергодара в Запорожье. Местные жители смогут эвакуироваться собственным легковым транспортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Колонна легковых автомобилей будет формироваться на улице Курчатова в 6:30. Отправка в сопровождении автомобилей медиков и спасателей запланирована на 8:00.

Напомним, сегодня в Украине согласованы только два гуманитарных коридора. Они работают в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, в Славутиче сегодня анонсировали эвакуацию детей и женщин в Киев, однако в Киевской ОВА отрицают информацию о согласованном зеленом коридоре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияЭнергодарВойна России против Украины