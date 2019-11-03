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Синоптики попередили про сильні дощі в Карпатах та на Закарпатті

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 13:26
Синоптики попередили про сильні дощі в Карпатах та на Закарпатті
Фото: Карпати (unesco.org)

Дощ становитиме I рівень небезпечності

У понеділок, 4 листопада в Україні очікується вітряна погода, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними відомства, у неділю по всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, що становить I рівень небезпечності.

"Четвертого листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попередили про сильні дощі в Карпатах та на Закарпатті

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентра, погода в Україні наступного тижня буде дощовою та хмарною, однак очікується потепління до 18-21 градусів тепла.

За прогнозом українських синоптиків, тиждень в Україні розпочнеться з дощів у західних областях, на решті території буде сухо. Температура повітря у центральних, північних та західних областях коливатиметься від +14 до +17 градусів, на півдні очікується від +16 до +18. Прохолодно буде у східних областях, там прогнозується від +10 до +12. Вночі термометри в середньому покажуть від +6 до +10, лише на сході можливі заморозки до -1.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю, 3 листопада, в Україні через сильні пориви вітру було оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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