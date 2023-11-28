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Завладение средствами Госспецсвязи. Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому

Вторник 28 ноября 2023 09:32
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Завладение средствами Госспецсвязи. Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому Фото: суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в деле завладения средствами Госспецсвязи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу по завладению 62 млн гривен государственных средств при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) средств информатизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, 28 ноября по ходатайству прокурора САП судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору государственного предприятия, которое подчинено Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

Он является еще одним подозреваемым по делу о завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Госспецсвязи средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен. Также суд возложил на человека соответствующие процессуальные обязанности.

Что известно о деле

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Первоначально Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.

Позже Щиголь вышел под залог в 25 млн гривен.

Вчера Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору. Его отправили под стражу с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

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САП Госспецсвязи Антикоррупционный суд
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