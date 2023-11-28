Завладение средствами Госспецсвязи. Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу по завладению 62 млн гривен государственных средств при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) средств информатизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщается, 28 ноября по ходатайству прокурора САП судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору государственного предприятия, которое подчинено Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
Он является еще одним подозреваемым по делу о завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке Госспецсвязи средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен. Также суд возложил на человека соответствующие процессуальные обязанности.
Что известно о деле
Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.
Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.
Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.
Первоначально Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю в виде содержания под стражей.
Позже Щиголь вышел под залог в 25 млн гривен.
Вчера Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору. Его отправили под стражу с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.
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