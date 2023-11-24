Экс-глава Госспецсвязи Щиголь вышел под залог в 25 млн гривен

Бывший глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь сегодня, 24 ноября, вышел из-под стражи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что на него возложили ряд обязанностей, а именно необходимо сдать паспорта и носить электронный браслет.

Что известно о деле Щиголя

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Вчера сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему главе Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрию Щиголю. Его взяли под стражу.