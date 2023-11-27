Суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору в понедельник, 27 ноября. Его совместно с другими лицами подозревают в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн гривен залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Что известно о деле главы Госспецсвязи и его заместителя

Напомним, НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жор подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Правоохранители считают, что чиновники разработали схему с владельцем группы компаний. Для этого они привлекли две подконтрольные фирмы, а закупку засекретили, чтобы обеспечить их победу.

Сначала Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю Госспецсвязи Юрию Щиголю в виде заключения под стражу.

Позже Щиголь вышел под залог в 25 млн гривен.