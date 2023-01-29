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Завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки: спутниковое фото

Фото: завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночной атаки беспилотников в иранском Исфагане завод по производству дронов-камикадзе Shahed-136 и других БПЛА не пострадал. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки его территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как сообщает издание, ранее появилась информация, что именно это предприятие было атаковано в ночь на 29 января.

Спутниковый снимок был сделан компанией Planet Labs после атаки. На нем никаких разрушений не замечено.

Для сравнения, Defense Express публикует снимок от 26 ноября 2022 года. За это время на предприятии построили еще два ангара, но уничтожение или какое-либо значительное повреждение именно завода по производству Shahed-136 не видно.

Издание отмечает, что все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. Для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводе с боеприпасами.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей.

Также ранее стало известно, что тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране нанес Израиль. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

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