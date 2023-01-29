Завод дронов в Иране не пострадал от ночной атаки: спутниковое фото

Как сообщает издание, ранее появилась информация, что именно это предприятие было атаковано в ночь на 29 января.

Спутниковый снимок был сделан компанией Planet Labs после атаки. На нем никаких разрушений не замечено.

Для сравнения, Defense Express публикует снимок от 26 ноября 2022 года. За это время на предприятии построили еще два ангара, но уничтожение или какое-либо значительное повреждение именно завода по производству Shahed-136 не видно.

Издание отмечает, что все критические и важные производственные мощности Иран размещает под землей. Для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности.