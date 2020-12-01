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Максимальна допомога по безробіттю зросла з 1 грудня

Київ, Вівторок 01 грудня 2020 09:14
Максимальна допомога по безробіттю зросла з 1 грудня
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Розмір максимальної виплати залежить від прожиткового мінімуму

З 1 грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Максимальна допомога по безробіттю зросте пропорційно збільшенню мінімуму. Його розмір становить чотири прожиткових мінімуми для працездатних осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким чином, сума збільшиться з 8788 гривень до 9080 гривень.

Що стосується розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишиться без змін. На період карантину Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 до 1000 гривень. Мінімальну допомогу отримують ті, хто працював протягом останнього року менше 6 місяців.

Нагадаємо, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 1 березня 2020 року підвищив мінімальний розмір допомоги по безробіттю до 650 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

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