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В Винницкой области разоблачено руководство филиала УЗ на многомиллионной растрате

Среда 16 июля 2025 11:31
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В Винницкой области разоблачено руководство филиала УЗ на многомиллионной растрате Фото: в Винницкой области разоблачено руководство филиала УЗ на многомиллионной растрате (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В винницком филиале высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" разоблачены на растрате 22 млн гривен, которые были выделены для оплаты труда работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Детали дела

Организатором "схемы" оказались директор филиала, двое его заместителей и главный бухгалтер.

"В составе организованной группы они с марта 2022 года вносили в бухгалтерскую документацию сведения о начислении работникам аппарата управления филиала доплаты по бригадному подряду, выплата которой на период действия военного положения в Украине ограничена", - пишет Офис генпрокурора.

Фото: в Винницкой области разоблачено руководство филиала УЗ на многомиллионной растрате (t.me/pgo_gov_ua)

Подозреваемые начисляли "надбавки" работникам, которые не были привлечены к работам, связанным с движением поездов, обеспечением безопасности движения, бесперебойной работы компании и других. Часть средств обращали в свою пользу.

Что грозит

Действия подозреваемых были квалифицированы как растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная организованной группой путем злоупотребления служебным положением, и служебный подлог.

Наложен арест на недвижимость, транспортные средства и земельный участок директора, а также главного бухгалтера.

Сейчас трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Вопрос о четвертом подозреваемом пока решается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в середине января была разоблачена чиновница УЗ, которая передавала российским спецслужбам информацию об эшелонах Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Связным" оказался ее муж.

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Укрзализныця Винницкая область
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