В винницком филиале высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" разоблачены на растрате 22 млн гривен, которые были выделены для оплаты труда работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Детали дела

Организатором "схемы" оказались директор филиала, двое его заместителей и главный бухгалтер.

"В составе организованной группы они с марта 2022 года вносили в бухгалтерскую документацию сведения о начислении работникам аппарата управления филиала доплаты по бригадному подряду, выплата которой на период действия военного положения в Украине ограничена", - пишет Офис генпрокурора.

Фото: в Винницкой области разоблачено руководство филиала УЗ на многомиллионной растрате (t.me/pgo_gov_ua)

Подозреваемые начисляли "надбавки" работникам, которые не были привлечены к работам, связанным с движением поездов, обеспечением безопасности движения, бесперебойной работы компании и других. Часть средств обращали в свою пользу.

Что грозит

Действия подозреваемых были квалифицированы как растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная организованной группой путем злоупотребления служебным положением, и служебный подлог.

Наложен арест на недвижимость, транспортные средства и земельный участок директора, а также главного бухгалтера.

Сейчас трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Вопрос о четвертом подозреваемом пока решается.