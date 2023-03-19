Завершением агрессии для России будет полный спектр ее ответственности, - Зеленский

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского в воскресенье, 19 марта.

"Эта проходящая неделя наконец-то принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - сказал Зеленский.

По словам президента, вторжение России в Украину закончится для Путина полной ответственностью за совершенное.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован.

Кроме того, ранее Sky News сообщал, что ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.