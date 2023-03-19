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Завершением агрессии для России будет полный спектр ее ответственности, - Зеленский

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Украина, Воскресенье 19 марта 2023 21:14
Завершением агрессии для России будет полный спектр ее ответственности, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, изданного Международным уголовным судом, весомый международно-правовой результат для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского в воскресенье, 19 марта.

По словам президента, вторжение России в Украину закончится для Путина полной ответственностью за совершенное.

"Эта проходящая неделя наконец-то принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - сказал Зеленский.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован.

Кроме того, ранее Sky News сообщал, что ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе.

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