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Після завершення розведення сил на Донбасі відбудеться зустріч у нормандському форматі, - Арахамія

Новини » Політика    29.10.2019 - 14:33
Після завершення розведення сил на Донбасі відбудеться зустріч у нормандському форматі, - Арахамія
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Арахамія, це останній блок перед зустрічу у нормандському форматі

Після завершення розведення сил на Донбасі може відбутись зустріч у нормандському форматі. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це останній блок перед зустрічу у нормандському форматі.

"Зараз це останній блокер, який заважає зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, якщо розведення почалось і дай Боже завершиться, то ми можемо чекати нормандської зустрічі", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 29 жовтня почався процес розведення сил у Золотому. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, до зустрічі в нормандському форматі повинно пройти розведення сил на раніше погоджених ділянках.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що зустріч у нормандському форматі відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках. В районі Станиці Луганської розведення вже пройшло, на черзі Петровське та Золоте.

В штабі операції Об'єднаних сил підтвердили розведення сил в Золотому. При цьому підкреслюється, що українська сторона вживе всіх заходів, щоб розведення не послабило оборонні можливості бойових підрозділів на цій ділянці. Крім того, українська влада не залишать місцеве населення без уваги.

Крім того, Трьохсторонній контактній групі, яка сьогодні, 29 жовтня, проводить засідання у Мінську, повідомили про розведення сил у Золотому.

Зеленський відреагував на розведення сил у Золотому Контактній групі повідомили про розведення сил у Золотому
Новини України нормандский форматРозведення сил
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