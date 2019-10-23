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Зеленський: нормандський саміт буде після розведення на трьох ділянках

Новини » Політика    23.10.2019 - 18:02
Зеленський: нормандський саміт буде після розведення на трьох ділянках
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що зустріч пройде після розведення на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться після розведення сил на Донбасі на трьох ділянках. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Зеленський зазначив, що сторони домовилися про саміт "ормандської четвірки" після того, як буде узгоджено "формула Штайнмайєра" і будуть розведені сили на трьох ділянках.

"На одній ділянці, ви знаєте, у Станиці Луганській, розведення пройшло. Зараз є підготовчі моменти до розведення в Петровському і Золотому. Там розведення не відбувається через порушення режиму тиші, але я думаю, що все обов'язково відбудеться і наступним кроком буде зустріч у нормандському форматі. Інша інформація мені просто не відома", - зауважив Зеленський.

Відзначимо, напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка саміту "нормандської четвірки" призупинилася через запитів однієї із сторін. Імовірно, мова йде про вимогу України розпустити "самопроголошені республіки Донбасу".

Нагадаємо, раніше Зеленський обговорив з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром ситуацію на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийСамітНормандська четвірка
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