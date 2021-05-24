Завершення земельної реформи: Зеленський підписав закон про передачу земель ОТГ

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання його функцій.

Закон надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів.

У Головному юридичному управлінні ВР підкреслювали, що окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб до набуття у власність земельних ділянок.

Вони фактично призводять до декларативності законодавчого положення про заборону цим особам отримувати у власність "de facto" землю "сільськогосподарського призначення".

"Наголошуємо про нівелювання норм Основного закону держави в частині зміни підходу до набуття у власність іноземцю, особі без громадянства чи іноземній юридичній особі земельних ділянок сільськогосподарського призначення", - звертали увагу у Раді.

Зміна цільового призначення здійснюється за ініціативою власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міська рада.

Відмову Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду дозволили оскаржувати до суду.