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Завершення земельної реформи: Зеленський підписав закон про передачу земель ОТГ

Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Це відбулося у ході його виступу на форумі "Україна 30. Земля".

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання його функцій.

Закон надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів.

У Головному юридичному управлінні ВР підкреслювали, що окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб до набуття у власність земельних ділянок.

Вони фактично призводять до декларативності законодавчого положення про заборону цим особам отримувати у власність "de facto" землю "сільськогосподарського призначення".

"Наголошуємо про нівелювання норм Основного закону держави в частині зміни підходу до набуття у власність іноземцю, особі без громадянства чи іноземній юридичній особі земельних ділянок сільськогосподарського призначення", - звертали увагу у Раді.

Зміна цільового призначення здійснюється за ініціативою власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міська рада.

Відмову Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду дозволили оскаржувати до суду.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада розблокувала підписання законопроекту №2194.

Як писало РБК-Україна, 28 квітня Рада прийняла відповідний проект закону в другому читанні. Прийняття документа в залі супроводжувалося криками "Ганьба". Рада почала його розгляд 16 березня. Нардепи пройшли 3128 поправок до другого читання документа.

Так, у середині листопада минулого року ВР прийняла цей закон за основу.

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