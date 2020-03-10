Завершення опалювального сезону в Києві відклали через очікування морозів

Фото: лічильник тепла (УНІАН)

У Києві очікують суттєве похолодання

Рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийняте, оскільки за прогнозом Укргідрометцентру на цьому тижні очікується значне похолодання. Про це сказав директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Лопатін, існують певні нюанси, пов'язані із процедурою початку і закінчення опалювального сезону.

"Межі опалювального сезону визначаються у відповідності до розпорядчого документа. На сьогодні ще немає розпорядчого документа щодо припинення опалювального сезону", - повідомив він.

Як зазначив Лопатін, джерела теплопостачання вже працюють в режимі мінімального температурного режиму, тобто подати теплоносій більш низької температури технологічного не існує можливості.

За його словами, для повного припинення постачання тепла потрібно приблизно десять діб.

"Враховуючи, що згідно з прогнозами Гідрометцентру будемо мати суттєве зменшення температури зовнішнього повітря вже на цьому тижні, тобто з переходом в мінусові температури, зокрема вночі, відповідного рішення щодо припинення опалювального сезону дійсно не приймалося", - сказав Лопатін,

Водночас, що стосується комунальних закладів, то тут рішення ухвалюється керівництвом кожного конкретного закладу.

За його словами, вже є заявки від певних бюджетних установ, організацій, від суб'єктів господарювання приватних форм власності, які самостійно вирішили завершити опалювальний сезон.

Нагадаємо, ТОВ "Оператор ГТС України" планує припинити транспортування газу до мереж "Київгазу", оскільки компанія не підписала типовий договір на транспортування газу у запропонованому варіанті.

Раніше повідомлялося, що жителям Києва у зв'язку з потеплінням пропонують достроково припинити опалювальний сезон.