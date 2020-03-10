ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завершення опалювального сезону в Києві відклали через очікування морозів

Новини » Економіка     10.03.2020 - 13:00
Завершення опалювального сезону в Києві відклали через очікування морозів
Фото: лічильник тепла (УНІАН)

У Києві очікують суттєве похолодання

Рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийняте, оскільки за прогнозом Укргідрометцентру на цьому тижні очікується значне похолодання. Про це сказав директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Лопатін, існують певні нюанси, пов'язані із процедурою початку і закінчення опалювального сезону.

"Межі опалювального сезону визначаються у відповідності до розпорядчого документа. На сьогодні ще немає розпорядчого документа щодо припинення опалювального сезону", - повідомив він.

Як зазначив Лопатін, джерела теплопостачання вже працюють в режимі мінімального температурного режиму, тобто подати теплоносій більш низької температури технологічного не існує можливості.

За його словами, для повного припинення постачання тепла потрібно приблизно десять діб.

"Враховуючи, що згідно з прогнозами Гідрометцентру будемо мати суттєве зменшення температури зовнішнього повітря вже на цьому тижні, тобто з переходом в мінусові температури, зокрема вночі, відповідного рішення щодо припинення опалювального сезону дійсно не приймалося", - сказав Лопатін,

Водночас, що стосується комунальних закладів, то тут рішення ухвалюється керівництвом кожного конкретного закладу.

За його словами, вже є заявки від певних бюджетних установ, організацій, від суб'єктів господарювання приватних форм власності, які самостійно вирішили завершити опалювальний сезон.

Нагадаємо, ТОВ "Оператор ГТС України" планує припинити транспортування газу до мереж "Київгазу", оскільки компанія не підписала типовий договір на транспортування газу у запропонованому варіанті.

Раніше повідомлялося, що жителям Києва у зв'язку з потеплінням пропонують достроково припинити опалювальний сезон.

Процес глобального потепління в Україні йде швидше, ніж у світі АМКУ почав справу проти "Нафтогазу" через ціни на газ для населення
Новини України отопительный сезонтеплоснабжениегаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся