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Київ може залишитися без газу через відсутність договору на транспортування

Новини » Економіка     06.03.2020 - 13:43
Київ може залишитися без газу через відсутність договору на транспортування
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новий "Оператор ГТС" погрожує відключити Київ від газу через протокол розбіжностей

ТОВ "Оператор ГТС України" планує припинити транспортування газу до мереж "Київгазу", оскільки компанія не підписала типовий договір на транспортування газу у запропонованому варіанті. Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС".

Як зазначили в прес-службі, в результаті це спричинить зупинку газопостачання для всіх споживачів в столиці.

У компанії зазначили, що у грудні 2019 року "Оператор ГТС" надіслав "Київгазу" для підписання проект договору транспортування природного газу. Однак у відповідь отримав варіант угоди разом з протоколом розбіжностей.

На думку "Оператора ГТС", ці зміни "докорінно змінюють типовий договір і тим самим створюють дискримінаційні умови по відношенню до інших учасників ринку".

"З метою недопущення енергетичного колапсу в місті Києві "Оператор ГТС України" звернувся до НКРЕКП з вимогою здійснити перевірку дотримання "Київгазом" ліцензійних умов провадження діяльності з розподілу природного газу, а саме - щодо наявності в цього оператора ГРМ чинного договору з ОГТСУ на транспортування газу у відповідності до типового договору", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, компанія "Оператор ГТС" була створена в процесі анбандлінгу "Нафтогазу",. "Оператор ГТС України" отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію і тарифи на транспортування газу.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками зловживання НАК "Нафтогаз України" монопольним становищем на ринках природного газу. Як зазначається в повідомленні АМКУ, починаючи з 1 листопада 2018 року "Нафтогаз" встановлював ціни на природний газ "на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції".

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