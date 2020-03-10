Завершение отопительного сезона в Киеве отложили из-за ожидания морозов

Фото: счетчик тепла (УНИАН)

В Киеве ожидают существенное похолодание

Решение о завершении отопительного сезона в Киеве пока не принято, поскольку по прогнозу Укргидрометцентра на этой неделе ожидается значительное похолодание. Об этом сказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Лопатин, существуют определенные нюансы, связанные с процедурой начала и окончания отопительного сезона.

"Границы отопительного сезона определяются в соответствии с распорядительного документа. На сегодня еще нет распорядительного документа о прекращении отопительного сезона", - сообщил он.

Как отметил Лопатин, источники теплоснабжения работают в режиме минимального температурного режима, то есть подать теплоноситель более низкой температуры технологического нет возможности.

По его словам, для полного прекращения поставки тепла нужно примерно десять суток.

"Учитывая, что согласно прогнозам Гидрометцентра буде существенное уменьшение температуры воздуха уже на этой неделе, то есть с переходом в минусовые температуры, в частности ночью, соответствующего решения о прекращении отопительного сезона действительно не принималось", - сказал Лопатин,

В то же время, что касается муниципальных учреждений, то здесь решение принимается руководством каждого конкретного заведения

По его словам, уже есть заявки от бюджетных учреждений, организаций, от субъектов хозяйствования частных форм собственности, которые самостоятельно решили завершить отопительный сезон.

Напомним, ООО "Оператор ГТС Украины" планирует прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", поскольку компания не подписала типовой договор на транспортировку газа в предложенном варианте.

Ранее сообщалось, что жителям Киева в связи с потеплением предлагают досрочно прекратить отопительный сезон.