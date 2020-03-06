Киянам запропонували достроково припинити опалювальний сезон

Ілюстративне фото (УНІАН)

Харків вже почав відключати опалення у денний час

Жителям Києва у зв'язку з потеплінням пропонують достроково припинити опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що жителі багатоквартирного будинку можуть вже зараз достроково припинити опалювальний сезон. Відповідне рішення мають підтримати не менш як 75% жителів, а протокол потрібно направити постачальнику тепла.

"Найголовніше - прийти до консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не платити зайве, ми даємо таку можливість. Ініціативна група у складі не менше трьох осіб повинна ініціювати та провести збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75% жителів (вважається за площею квартир). Якщо відразу всіх сусідів не вдалося зібрати на збори, механізм письмового доопрацювання - ви обходите сусідів, знайомих з суттю питання і пропонуєте підтримати такий крок", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Зазначимо, орган місцевої влади може прийняти рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура буде триматися вище +8 протягом трьох діб поспіль.

При цьому в Харкові відсьогодні почали відключати опалення у денний час. Водночас міська влада відзначає, що якщо зараз припинити опалювальний сезон, то в разі похолодань заново подати теплоносій буде важко.

Нагадаємо, раніше в Києві через прорив трубопроводу на мосту Патона 200 будинків залишилися без води. Ремонтні роботи тривали протягом двох днів.