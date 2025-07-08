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Завербовали через жену. Чиновник Госкосмоса получил 15 лет тюрьмы за работу на ФСБ

Иллюстративное фото: СБУ задержала чиновника Госкосмоса (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Иван Носальский

Чиновник Государственного космического агентства Украины шпионил для ФСБ. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Украинские правоохранители выяснили, что чиновника Госкосмоса российская спецслужба дистанционно завербовала в 2024 году. Для этого ФСБ задействовала его жену, которая проживает в Ростове и сотрудничает с оккупантами.

Россияне хотели получить секретную информацию, доступ к которой имел сотрудник космического агентства. В частности, речь о расположении заводов, которые производят системы навигации и высокоточное оружие. Также предатель должен был предоставлять ФСБ локации военных складов. 

По данным СБУ, фигурант согласился работать на ФСБ на денежное вознаграждение. Также он планировал выехать в РФ летом 2025 года, когда он должен был выйти на пенсию.

Мужчину задержали весной этого года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. Суд признал его виновным в госизмене. 

Задержание подполковника

Напомним, сегодня, 8 июля, стало известно, что СБУ задержала подполковника запаса Сил обороны.

Он собирал для россиян данные о местонахождении украинских защитников возле передовой.

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