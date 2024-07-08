"Укрэнерго" отменило дни без отключений в июле, завтра свет будет по графику весь день

В Украине, во вторник, 9 июля, графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Замеры фактического потребления электроэнергии в июле не будут производиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"С 9 по 24 июля НЭК "Укрэнерго" не будет проводить измерения фактического уровня потребления в каждой области. Завтра, 9 июля, ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины", - говорится в сообщении.

По прогнозу "Укрэнерго", с 05:00 до 14:00 - облэнерго будут применять две очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 - четыре очереди графиков отключений, в остальные часы - три очереди.

Как отметили в компании, причина отмены дней без отключений света по областям - значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.

"В ответ на многочисленные обращения облэнерго, "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе", - пояснили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.

Проведение замеров необходимо для чего, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами.