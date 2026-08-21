ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Благодаря пошлине переработка рапса увеличилась почти втрое. Что это дает экономике?

13:12 21.08.2026 Пт
3 мин
Сколько валюты приносит масличная отрасль в страну?
aimg Дмитрий Сидоров
Благодаря пошлине переработка рапса увеличилась почти втрое. Что это дает экономике? Поле с рапсом (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

После введения пошлины на экспорт семян рапса объем переработки этого сырья в течение июля 2025 года - июня 2026 года увеличился почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024-2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которые он сказал 20 августа на брифинге.

Статистические итоги сезона

В маркетинговом 2025-2026 году объем производства семян рапса в Украине составил 3,2 млн. тонн, из которых 1,9 млн. тонн было экспортировано и 1,5 млн. тонн - было переработано на предприятиях внутри страны.

Таким образом, доля переработки семян рапса в завершившемся маркетинговом году составляла 43%.

Министр сообщил, что в маркетинговом 2024-2025 году объем производства семян рапса составил 3,7 млн. тонн, из которых на экспорт было направлено 3,1 млн. тонн, а 0,6 млн. тонн или только 16% было переработано на украинских предприятиях.

Читайте также: Агротехкомпания Kernel обеспечила каждый десятый доллар в структуре экспорта 2025 года

Тарас Высоцкий сказал, что объем переработки рапса увеличился почти в три раза и добавил, что доля переработки на уровне 43% - это максимум.

"Я думаю, (доля переработки - ред.) может быть больше", - отметил министр.

Значение для экономики

Переработка сырья на украинских заводах создает добавленную стоимость внутри страны, обеспечивает рабочие места и отчисления в бюджеты разных уровней, сказал в комментарии РБК-Украина генеральный директор профильной ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук.

"В масличной отрасли мы перешли по экспорту сырья на увеличение переработки… Мы в три раза увеличили переработку рапса", - отметил он.

В масляной и касающихся отраслях (элеваторное хозяйство, логистика) работает около 100 тысяч человек. Отрасль уплачивает НДС при покупке сырья, налог на прибыль при реализации перерабатывающей продукции, а также все платежи из фонда заработной платы.

"Все наши предприятия находятся на общей системе налогообложения", - добавил глава ассоциации.

Масличная отрасль в 2025 году обеспечила 7,2 млрд долларов валютной выручки, что составило каждый пятый-шестой доллар, поступивший в Украину, отметил Степан Капшук.

В прошлые годы объем переработки семян рапса был ниже, большая часть сырья вывозилась на экспорт.

"Этот год показал, что мы можем перерабатывать и загружать наши заводы", - сказал гендиректор ассоциации "Укролияпром".

Напомним, в середине июля 2025 года парламент принял законопроект, предусматривавший введение пошлин на экспорт семян сои и рапса в размере 10%. При этом для агропроизводителей, выращивающих рапс, обеспечивалась возможность экспорта семян без уплаты пошлин.

В начале сентября прошлого года этот законопроект подписал президент Зеленский.

Благодаря введению таможенных пошлин, в 2025 году производство рапсового масла составило 380,5 тысяч тонн , что в 2 раза больше 2021 года и в 6 раз за показатель 2022 года, сообщала ассоциация "Укролияпром". В течение маркетингового 2025-2026 года перерабатывающие заводы работали ежемесячно без остановок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Олия
Новости
Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России
Силы обороны поразили самолет Су-34, аэродром и НПЗ в России
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором