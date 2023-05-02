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Задача только умереть. Оккупант рассказал о ситуации на фронте со стороны РФ (перехват)

Фото: оккупант рассказал о ситуации на фронте со стороны РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался, что его подразделение несет потери. Кроме того, он рассказал, что планирование действий между группами осуществляется с использованием устаревших карт местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Вие также заявил, что командование РФ безразлично относится к жизням военных.

"Нарезают задачу идти вперед, карты другие даются, другое дают, нами разведку проводят и даже когда уходим, говорят, даже не прикроют нас на уходе, выходите сами как хотите", – говорит россиянин.

Он рассказал, что на одной из задач его автомобиль был взорван, а танк, который должен был прикрывать, оставил россиян посреди поля.

"Под минами сами выходили, даже кто хотя бы артой дали нам, минками бросили, хоть бы дали отойти, никому ничего не надо. Задача блин, задача только умереть", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали, что военный РФ пожаловался своему знакомому, что их подразделение доукомплектовываются дважды контуженными оккупантами.

К тому же, мы писали, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.

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