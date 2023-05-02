Завдання тільки померти. Окупант розповів про ситуацію на фронті зі сторони РФ (перехоплення)

Віе також заявив, що командування РФ байдуже ставиться до життів військових.

"Нарізають завдання йти вперед, карти інші даються, інше дають, нами розвідку проводять і навіть коли відходимо, кажуть, навіть не прикриють нас на відході, виходьте самі як хочете", - говорить росіянин.

Він розповів, що на одному із завдань його авто було підірвано, а танк, який мав прикривати, залишив росіян посеред поля.

"Під мінами самі виходили, навіть хто хоча б артою дали нам, мінками кинули, хоч би дали відійти, нікому нічого не треба. Завдання блін, завдання тільки померти", - сказав він.