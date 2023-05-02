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Завдання тільки померти. Окупант розповів про ситуацію на фронті зі сторони РФ (перехоплення)

Фото: окупант розповів про ситуацію на фронті зі сторони РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській військовий поскаржився, що його підрозділ зазнає втрат. Окрім цього він розповів, що планування дій між групами здійснюється із використанням застарілих карт місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Віе також заявив, що командування РФ байдуже ставиться до життів військових.

"Нарізають завдання йти вперед, карти інші даються, інше дають, нами розвідку проводять і навіть коли відходимо, кажуть, навіть не прикриють нас на відході, виходьте самі як хочете", - говорить росіянин.

Він розповів, що на одному із завдань його авто було підірвано, а танк, який мав прикривати, залишив росіян посеред поля.

"Під мінами самі виходили, навіть хто хоча б артою дали нам, мінками кинули, хоч би дали відійти, нікому нічого не треба. Завдання блін, завдання тільки померти", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий РФ поскаржився своєму знайомому, що їх підрозділ доукомплектовують двічі контуженими окупантами.

До того ж ми писали, що російські військові скаржаться на заворушення у підрозділах і готові самовільно залишити частину.

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