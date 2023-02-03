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Афера с закупками для ВСУ. Двух предпринимателей подозревают в хищении 120 млн гривен

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Киев, Пятница 03 февраля 2023 11:39
Афера с закупками для ВСУ. Двух предпринимателей подозревают в хищении 120 млн гривен Фото: двум предпринимателям объявили подозрения за хищение средств, предназначенных для ВСУ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделенных на питание ВСУ. Сумма ущерба составляет 120 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины и Офис генпрокурора.

По данным следствия, чиновники Министерства обороны заключили соглашения с двумя фирмами на поставку оптовых партий продовольствия. Бюджетные средства были переведены на счета предприятий, даже не имеющих производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Вместо поставок продуктов для ВСУ участники аферы выводили средства в тень через ряд подконтрольных фирм.

Двум руководителям предприятий объявили подозрения по ч. 5 ст. 191 УКУ. Продолжается расследование для установления причастности должностных лиц Минобороны к хищению средств.

Также СБУ разоблачила командира одной из воинских частей в Киевской области на хищении 2,4 млн гривен, выделенных на питание личного состава. К махинациям он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили несоответствующие данные, чтобы скрыть "откат".

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям УКУ (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 369).

Фото: двум предпринимателям объявили подозрения за хищение средств, предназначенных для ВСУ (ssu.gov.ua)

Напомним, вчера стало известно о задержании предпринимателей и военных, причастных к махинациям с закупками продовольствия для ВСУ, в частности яиц. Их действия нанесли ущерб на 4,6 млн гривен.

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Служба безопасности Украины Офис Генпрокурора
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