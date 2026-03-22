"Наносит большой ущерб": Стубб об ослаблении санкций США против России
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ослабление санкций США против российской нефти наносит огромный ущерб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Telegraph.
Как пояснил Стубб, речь идет о большом ущербе для Украины, так как принятое решение фактически питает военную машину Кремля.
"Это наносит огромный ущерб Украине, потому что, по сути подпитывает российскую военную машину. С самого начала я придерживался мнения, что нам нужно сделать две вещи: оказать Украине максимальную поддержку - как финансовую, так и военную - и оказать на Россию как можно большее давление. И конечно же, ключевую роль в этом играют санкции", - сказал он.
На вопрос, насколько президент Финляндии уверен в том, что США восстановят санкции против РФ после кризиса с Ираном, и может ли приостановка стать постоянной, он ответил следующее:
"У меня нет хрустального шара", - заявил Стубб, имея в виду, что не может предсказать будущее.
При этом он добавил, что президенту США Дональду Трампу следует отдать должное за введение санкций против двух российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в 2025 году, а также за использование пошлин США с целью заставить Индию сократить импорт российских энергоносителей.
Но Стубб все же дал понять, что не может быть уверен в том, что США вернут таки санкции.
"На данном этапе мы просто не знаем", - резюмировал он.
Напомним, недавно Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с сырой нефтью и нефтепродуктами РФ, которые были загружены на суда до 12 марта.
Глава Кремля Владимир Путин в свою очередь призвал энергетические компании страны воспользоваться резким ростом цен на нефть и газ, вызванным войной на Ближнем Востоке.
При этом министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что 30-дневная отмена санкций на российские нефтепродукты не увеличила доходы Москвы, а наоборот сократила.