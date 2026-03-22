ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Наносит большой ущерб": Стубб об ослаблении санкций США против России

23:48 22.03.2026 Вс
2 мин
Нет никакой уверенности в том, что США вернут санкции против российской нефти
Эдуард Ткач
"Наносит большой ущерб": Стубб об ослаблении санкций США против России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ослабление санкций США против российской нефти наносит огромный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Telegraph.

Читайте также: Нефть дорожает, Россия в плюсе: как война на Ближнем Востоке сыграла на руку Путину

Как пояснил Стубб, речь идет о большом ущербе для Украины, так как принятое решение фактически питает военную машину Кремля.

"Это наносит огромный ущерб Украине, потому что, по сути подпитывает российскую военную машину. С самого начала я придерживался мнения, что нам нужно сделать две вещи: оказать Украине максимальную поддержку - как финансовую, так и военную - и оказать на Россию как можно большее давление. И конечно же, ключевую роль в этом играют санкции", - сказал он.

На вопрос, насколько президент Финляндии уверен в том, что США восстановят санкции против РФ после кризиса с Ираном, и может ли приостановка стать постоянной, он ответил следующее:

"У меня нет хрустального шара", - заявил Стубб, имея в виду, что не может предсказать будущее.

При этом он добавил, что президенту США Дональду Трампу следует отдать должное за введение санкций против двух российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в 2025 году, а также за использование пошлин США с целью заставить Индию сократить импорт российских энергоносителей.

Но Стубб все же дал понять, что не может быть уверен в том, что США вернут таки санкции.

"На данном этапе мы просто не знаем", - резюмировал он.

Что еще известно

Напомним, недавно Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешило операции с сырой нефтью и нефтепродуктами РФ, которые были загружены на суда до 12 марта.

Глава Кремля Владимир Путин в свою очередь призвал энергетические компании страны воспользоваться резким ростом цен на нефть и газ, вызванным войной на Ближнем Востоке.

При этом министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что 30-дневная отмена санкций на российские нефтепродукты не увеличила доходы Москвы, а наоборот сократила.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
