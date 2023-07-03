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Мешал контрнаступлению. ВСУ уничтожили пулеметный расчет РФ на Донецком направлении

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Донбасс, Понедельник 03 июля 2023 11:14
Мешал контрнаступлению. ВСУ уничтожили пулеметный расчет РФ на Донецком направлении Фото: пулеметный расчет РФ уничтожили ВСУ на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили вражеский пулеметный расчет в Донецком направлении. Он мешал контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

"На нас вышли ребята "по радейке" попросили помощи, мы и вальнули его", - говорится в сообщении.

По данным военных, прямое попадание с ПТРК "ФАГОТ" "опустошило гнездо оккупантов".

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

При этом, по информации аналитиков Института изучения войны, ВСУ провели контрнаступательные операции на шести участках фронта, и на некоторых их них добились успехов в ходе операций.

Кроме того, Силы обороны Украины в ходе наступательных операции в западной части Донецкой области добились тактических успехов. В Луганской области продолжаются тяжелые бои и бойцы ВСУ продвигаются в районе Бахмута.

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