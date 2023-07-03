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Заважав контрнаступу. ЗСУ знищили кулеметний розрахунок РФ на Донецькому напрямку

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Донбас, Понеділок 03 липня 2023 11:14
Заважав контрнаступу. ЗСУ знищили кулеметний розрахунок РФ на Донецькому напрямку Фото: кулеметний розрахунок РФ знищили ЗСУ на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донецькому напрямку. Він заважав контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

"На нас вийшли хлопці "по радейці" попросили допомоги, ми і вальнули його", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, пряме влучання з ПТРК "ФАГОТ" "спустошило гніздо окупантів".

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, тривають важкі бої. Протягом доби сталося 39 бойових зіткнень.

При цьому, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту, і на деяких з них досягли успіхів у ході операцій.

Крім того, Сили оборони України в ході наступальних операцій у західній частині Донецької області досягли тактичних успіхів. На Луганщині тривають важкі бої і бійці ЗСУ просуваються в районі Бахмута.

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