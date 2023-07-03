ВСУ держат позиции на восточном берегу Днепра и продвигаются под Бахмутом: карты боев ISW

Силы обороны Украины в ходе наступательных операции в западной части Донецкой области добились тактических успехов. В Луганской области продолжаются тяжелые бои. Бойцы ВСУ продвигаются в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Института изучения войны ( ISW ).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

ВСУ и войска РФ продолжали 2 июля вести позиционные бои на участке фронта Купянск - Сватово - Кременная.

По данным Минобороны РФ, подразделения Западной группировки российских войск якобы отразили две украинские атаки в районе н. п. Новоселовское (16 км к северо-западу от н.п. Сватово) в зоне ответственности 1-й гвардейской танковой армии.

Также в Минобороны РФ рассказали, что их войска будто бы отразили атаки ВСУ в районе н. п. Торское (13 км к западу от Кременной) и с. Диброва (5 км к юго-западу от Кременной), а еще - остановили украинскую ДРГ в районе н. п. Кузьмино (3 км к юго-западу от Кременной).

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ якобы безуспешно атаковали позиции войск РФ в районе Торского и Терного (15 км к западу от Кременной).

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ вели безуспешные наступательные операции в районе Невского (17 км к северо-западу от Кременной) и южнее Диброва.

Как рассказывали российские источники, подразделения 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ продолжают действовать вблизи Кислевки (22 км к юго-западу от Купянска), а подразделения 79-го отдельного разведывательного батальона (2-й армейский корпус "ЛНРовцев") наносили удары по позициям ВСУ с помощью беспилотников в Белогоровке (13 км южнее Кременной).

Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый проинформировал, что войска РФ в Луганской области больше не участвуют в "мясных атаках" в стиле "вагнеровцев", а вместо этого проводят разведывательные операции и атакуют небольшими группами размером со взвод на передовой в Луганской области.

Ситуация в Донецкой области

Украинские и российские войска 2 июня продолжали проводить ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. Российские блогеры утверждали, что ВСУ продвигались к юго-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и якобы безуспешно атаковали с северо-запада от Бахмута.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска якобы отразили атаки ВСУ в районе Бахмута и Берховки (6 км к северу от Бахмута).

Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил 2 июля, что наши войска продолжают наступление на флангах Бахмута.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что войска РФ провели безуспешные наступательные операции в районе н. п. Миньковка (14 км к северо-западу от Бахмута) и н.п. Богдановка (8 км к северо-западу от Бахмута).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ перебросили подкрепление в район возле трассы E40 в районе Дубово - Васильовка (6 км к северо-западу от Бахмута) и провели безуспешные штурмы в районе Хромово (непосредственно к западу от Бахмута) и из Берховки (6 км к северу от Бахмута) в районе Богдановки.

На кадрах, опубликованных 1 июля, якобы видны подразделения российской 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (ВДВ), действующей на окраине Бахмута, и 4-я мотострелковая бригада (2-й армейский корпус "ЛНРовцев"), действующая в неустановленном районе на Бахмутском направлении.

Войска РФ и ВСУ 2 июля провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк. В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки.

Как утверждал российский "военкор", войска РФ провели безуспешные наземные атаки в районе н. п. Первомайское (11 км к юго-западу от Авдеевки) со стороны Песок (9 км к юго-западу от Авдеевки).

Ранее, 1 июня, российский блогер заявил, что позиционные бои продолжаются на линии Опытное - Водяное (3–8 км к юго-западу от Авдеевки), а российские и украинские войска проводили рейды по дороге Северное - Водяное (6 км к западу и 8 км к юго-западу от Авдеевки).

На кадрах, опубликованных 1 июля, предположительно видны элементы отряда БПЛА "Владлен Татарский" Южного военного округа, действующего вблизи н. п. Нью-Йорк (23 км к северо-востоку от Авдеевки), а также подразделения 1453-го мотострелкового полка и 80-го разведывательного батальона "ДНРовцев" "Спарта", действовавший в районе н. п. Первомайское, с. Ласточкино (4 км к северо-западу от Авдеевки).

В Минобороны РФ рассказали, что российские силы будто бы отражали атаки украинских войск вблизи Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки), Первомайского и Марьинки.

"Южная ось". Ситуация в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ провели ограниченные наступательные операции в западной части Донецкой области и, вероятно, добились тактических успехов по состоянию на 2 июля.

Геолокационные кадры подтверждают, что по состоянию на 1 июля украинские силы продвигались к северо-востоку от Владимировки (12 км к юго-востоку от Угледара).

В Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили атаку ВСУ вблизи н. п. Никольское (3 км к юго-востоку от Угледара).

Российские источники утверждали, что 2 июля российские и украинские войска вели ограниченные наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской области.

В Минобороны РФ заявили, что войска РФ якобы отразили атаку украинских войск в районе г. Ровнополь (8 км к юго-западу от Большой Новоселки).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также атаковали в районе Ровнополя и будто бы отбили неуказанные позиции. Российский добровольческий батальон "Восток" указал, что он действует в районе района н.п. Евгеновка (25 км к юго-востоку от Большой Новоселки).

Сообщалось, что 2 июля ВСУ продолжали контратаки к югу и юго-западу от Орехова на западе Запорожской области. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали российские позиции в районе Роботино (13 км к югу от Орехова) и захватили первую линию российской обороны к западу от населенного пункта.

Однако один российский "военкор" утверждал, что войска РФ успешно отражали атаки ВСУ ночью и днем.

Российские источники утверждали, что российский 429-й мотострелковый полк (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия) за ночь отразил небольшие украинские атаки в районе Пятихатки (24 км к юго-западу от Орехова). Российский "военкор" указал, что 38-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС РФ действует в районе Луговское (16 км к юго-востоку от Орехова).

Российские источники утверждали, что по состоянию на 2 июля ВСУ занимают ограниченные позиции в восточном (левобережье) Херсонской области возле Антоновского моста.

В Минобороны РФ 2 июля рассказали, что российские силы будто бы успешно уничтожили все украинские силы возле Антоновского моста, но несколько российских "военкоров" утверждали, что ВСУ сохраняют позиции на восточном берегу.

Некоторые российские блогеры утверждали, что 1 июля войска РФ вынудили украинские войска отойти из-под Антоновского моста в дачный район.

Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что во время боя был ранен некий российский командир. Гиркин также заявил, что неустановленные подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) РФ перебрасываются из района Олешки (7 км к юго-востоку от города Херсон) в неустановленный район Запорожской области, подтверждая предыдущие сообщения заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что войска РФ перебросили наиболее боеспособные части с Херсонского направления после начала контрнаступления в начале июня.

Наступательные действия ВСУ

Силы обороны Украины проводят активные действия на ряде направлений как наступательного, так и оборонительного характера. Как отметила 2 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, бойцы ВСУ продолжают продвигаться на юге страны, при этом идут тяжелые бои с оккупантами.

Перед этим в Минобороны проинформировали, что в Луганской области украинские военные провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, и закрепляются на занятых рубежах.

Напомним также, что за 2 недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.