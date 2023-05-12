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Завацкая уступила в четвертьфинале турнира ITF в Словакии

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Трнава, Пятница 12 мая 2023 14:57
Завацкая уступила в четвертьфинале турнира ITF в Словакии Фото: Катарина Завацкая не смогла пройти в 1/2 финала (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Катарины Завацкой в трех сетах завершился матч 1/4 финала соревнований в словацкой Трнаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

W100 Trnava, 1/4 финала

Гавличкова – Завацкая – 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)

Украинка мощно начала, быстро поведя с двумя брейками (3:0). Впрочем, чешка Гавличкова довольно быстро очнулась. Она немного подтянулась к Завацкой благодаря взятому на подаче лучанки пункту (2:3). Впоследствии соперницы обменялись брейками, но инициативу сохранила украинка.

В конце концов, Завацкая с третьей попытки реализовала сет-пойнт. На первую партию она потратила 52 минуты. А вот вторая фактически стала отражением стартового сета. Теперь Гавличкова лучше провела первые гейма (3:1). А дальше начались качели.

Украинская теннисистка сумела сравнять счет (3:3). Однако чешка не сникла и выдала новый победный отрезок, набрав три очка подряд. В результате матч перешел в третий сет. И решающим в нем стал первый же гейм.

В нем на подаче оказалась Завацкая. Однако украинка потеряла концентрацию и позволила оппонентке оформить брейк. Дальше таких ошибок отечественная теннисистка больше не допускала. Но и Гавличкова ни разу не провалилась. Так что пришлось уроженке Луцка зачехлить ракетку.

К слову, накануне Калинина разгромила россиянку Блинкову во втором круге Italian Open.

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