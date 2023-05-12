Завацька поступилася у чвертьфіналі турніру ITF у Словаччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

W100 Trnava, 1/4 фіналу

Гавлічкова – Завацька – 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)

Українка потужно розпочала, швидко повівши з двома брейками (3:0). Утім, чешка Гавлічкова доволі швидко прийшла до тями. Вона трохи підтягнулася до Завацької завдяки взятому на подачі лучанки пункту (2:3). Згодом суперниці обмінялися брейками, але ініціативу зберегла українка.

Зрештою, Завацька з третьої спроби реалізувала сет-пойнт. На першу партію вона загалом витратила 52 хвилини. А ось друга фактично стала віддзеркаленням стартового сету. Тепер Гавлічкова краще провела перші гейми (3:1). А далі розпочалися гойдалки.

Українська тенісистка зуміла зрівняти рахунок (3:3). Проте, чешка не знітилася і видала новий переможний відрізок, набравши три очки поспіль. Як наслідок, матч перейшов у третій сет. І вирішальним у ньому став перший же гейм.

У ньому на подачі опинилася Завацька. Однак, українка втратила концентрацію і дозволила опонентці оформити брейк. Далі таких помилок вітчизняна тенісистка більше не припускалася. Але і Гавлічкова жодного разу не провалилася. Тож довелося уродженці Луцька зачохлити ракетку.