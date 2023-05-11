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Украинка Калинина разгромила российскую теннисистку на Italian Open

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Рим, Четверг 11 мая 2023 17:51
Украинка Калинина разгромила российскую теннисистку на Italian Open Фото: Ангелина Калинина завоевала место в 1/16 финала (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

С победы над принципиальной оппоненткой начала выступления на престижном теннисном турнире в Риме Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internazionali BNL d'Italia, 2-й раунд

Калинина – Блинкова – 2:0 (6:2, 6:2)

Украинская теннисистка очертила намерение победить с первого же гейма. Калинина дожала Блинкову на подаче россиянки, реализовав брейк-пойнт с первой попытки. Дальше было достаточно сфокусироваться на своих подачах.

Калинина довольно уверенно таким способом набрала еще 3 пункта. А в седьмом гейме украинка нанесла российской теннисистке еще один удар, оформив второй брейк. На положительных эмоциях она сразу же "под ноль" закрыла сет в собственную пользу.

Вторую партию Калинина начала еще увереннее. С двумя брейками украинская теннисистка быстро обеспечила себе солидный гандикап (4:0). Лишь после этого Блинкова смогла взять два гейма. Но большего ей Калинина не позволив, закрыв гейм, сет и матч на своей подаче.

В следующем раунде у 26-летней украинки будет более серьезная соперница. Ею станет либо американка София Кенин, либо Арина Соболенко из Беларуси. Они встретятся в четверг вечером.

К слову, накануне Свитолина проиграла Цуренко на старте Italian Open-2023.

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