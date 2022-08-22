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Затяжна комендантська година в Харкові: скорочено роботу метро (графік)

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Харків, Понеділок 22 серпня 2022 14:00
Затяжна комендантська година в Харкові: скорочено роботу метро (графік) Фото: у Харкові скорочують роботу метро (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У зв’язку з запровадженням затяжної комендантської години у Харкові та області змінено графік роботи метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

У найближчі дні метрополітен працюватиме за наступним графіком:

  • 22 серпня (Понеділок) - до 18:00;
  • 23 серпня (Вівторок) - з 7:00 до 18:00;
  • 24 серпня (Середа) - перевезення здійснюватися не будуть;
  • З 25 серпня (Четвер) - з 7:00 до 18:00 (до окремого розпорядження).

Загроза ракетних ударів 23-25 ​​серпня

У своєму зверненні 20 серпня Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями російські окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак та провокацій. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти люблять прив'язувати свої провокації до різних дат. Тому не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містам України в День незалежності, зокрема і по Києву.

Як повідомлялось, в Харкові та області змінять комендантську годину та посилять комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу провокацій.

До того ж "Укрзалізниця" скасує усі приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День незалежності.

А у Києві заборонили будь-які масові заходи.

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