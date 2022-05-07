Затяжна комендантська година на 8-10 травня вводиться у всій Запорізькій області

Зокрема, він опублікував наказ начальника обласної військової адміністрації Олександра Старуха про те, що на території всієї Запорізької області з 19:00 8 травня і до 05:00 10 травня вводиться безперервна комендантська година.

"І незважаючи на те що Енергодар знаходиться в тимчасовій окупації, а значить, загарбники диктують жителям міста свої умови праці, поведінки, перебування на вулицях, хочу застерегти всіх від проведення та участі в масових акціях. У найближчі кілька днів не виключена можливість провокацій і силових заходів, під час яких можуть постраждати мирні жителі", - зазначив Орлов.

Він також закликав жителів утриматися від перебування на вулицях та виїздів на природу.