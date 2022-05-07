RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Затяжна комендантська година на 8-10 травня вводиться у всій Запорізькій області

Фото: Запорізька область ввела затяжну комендантську годину (t me UA_National_Police)
Автор: Юлія Бойко

Влада Запорізької області вирішила ввести затяжну комендантську годину через можливі російські провокації на 9 травня. Вона діятиме з 8 по 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера окупованого Енергодара Дмитра Орлова.

Зокрема, він опублікував наказ начальника обласної військової адміністрації Олександра Старуха про те, що на території всієї Запорізької області з 19:00 8 травня і до 05:00 10 травня вводиться безперервна комендантська година.

"І незважаючи на те що Енергодар знаходиться в тимчасовій окупації, а значить, загарбники диктують жителям міста свої умови праці, поведінки, перебування на вулицях, хочу застерегти всіх від проведення та участі в масових акціях. У найближчі кілька днів не виключена можливість провокацій і силових заходів, під час яких можуть постраждати мирні жителі", - зазначив Орлов.

Він також закликав жителів утриматися від перебування на вулицях та виїздів на природу.

Нагадаємо, раніше в регіоні затяжну комендантську годину на 8-10 травня було введено тільки в Запоріжжі.

Детальніше про те, що буде з обмеженнями на місцях, в матеріалі "Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область9 МаяКомендантська година