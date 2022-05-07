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Затяжной комендантский час на 8-10 мая вводится во всей Запорожской области

Фото: Запорожская область ввела затяжной комендантский час (t me UA_National_Police)
Автор: Юлия Бойко

Власти Запорожской области решила ввести затяжной комендантский час из-за возможных российских провокаций на 9 мая. Он будет действовать с 8 по 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра оккупированного Энергодара Дмитрия Орлова.

В частности, он опубликовал приказ начальника областной военное администрации Александра Старуха о том, что на территории всей Запорожской области с 19:00 8 мая и до 05:00 10 мая вводится непрерывный комендантский час.

"И несмотря на то что Энергодар находится во временной оккупации, а значит, захватчики диктуют жителям города свои условия труда, поведения, пребывания на улицах, хочу предостеречь всех от проведения и участия в массовых акциях. В ближайшие несколько дней не исключена возможность провокаций и силовых мер, во время которых могут пострадать мирные жители", - отметил Орлов.

Он также призвал жителей воздержаться от нахождения на улицах и выездов на природу.

Напомним, ранее в регионе затяжной комендантский час на 8-10 мая был введен только в Запорожье.

Подробнее о том, что будет с ограничениями на местах, в материале "Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям".

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Запорожская область9 МаяКомендантский час