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Затяжна комендантська година на 8-10 травня вводиться у всій Запорізькій області

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Запорізька область, Субота 07 травня 2022 17:54
Затяжна комендантська година на 8-10 травня вводиться у всій Запорізькій області Фото: Запорізька область ввела затяжну комендантську годину (t me UA_National_Police)
Автор: Юлія Бойко

Влада Запорізької області вирішила ввести затяжну комендантську годину через можливі російські провокації на 9 травня. Вона діятиме з 8 по 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера окупованого Енергодара Дмитра Орлова.

Зокрема, він опублікував наказ начальника обласної військової адміністрації Олександра Старуха про те, що на території всієї Запорізької області з 19:00 8 травня і до 05:00 10 травня вводиться безперервна комендантська година.

"І незважаючи на те що Енергодар знаходиться в тимчасовій окупації, а значить, загарбники диктують жителям міста свої умови праці, поведінки, перебування на вулицях, хочу застерегти всіх від проведення та участі в масових акціях. У найближчі кілька днів не виключена можливість провокацій і силових заходів, під час яких можуть постраждати мирні жителі", - зазначив Орлов.

Він також закликав жителів утриматися від перебування на вулицях та виїздів на природу.

Нагадаємо, раніше в регіоні затяжну комендантську годину на 8-10 травня було введено тільки в Запоріжжі.

Детальніше про те, що буде з обмеженнями на місцях, в матеріалі "Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях".

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Запорожская область 9 Мая Комендантська година
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