В УДАРе требуют выделить Чернигов в отдельную зону оповещения

Депутат Черниговского городского совета и лидер партии "УДАР Виталия Кличко" в регионе Александр Ломако инициирует выделение Чернигова в отдельную от пограничных районов зону оповещения о воздушной тревоге. Именно так сделано в Харькове, Николаеве и Запорожье.

Ведь сейчас, по его словам, тревога парализует город, даже тогда, когда в прифронтовых районах взлетают разведывательные дроны.

"Черниговский район слишком большой: в большинстве случаев сирена раздается тогда, когда "шахед" кружит над приграничными общинами, а весь город парализован. Если начальники военной администрации не изменят систему и не выделят Чернигов в отдельную зону оповещения - именно они будут нести ответственность за вызванный ими хаос в школах и отсутствие условий для жизни в Чернигове", - заявил Ломако.

Он отметил, что из-за неадекватной продолжительности воздушной тревоги на прошлой неделе дети в черниговских школах фактически не учились. По его словам, общественность ранее требовала от власти разделить область на сектора, но почему-то Черниговская областная военная администрация включила город в один сектор с прифронтовыми районами.

"15+ часовые тревоги. Как детям учиться в Чернигове? Как жить городу? Первая неделя обучения в Чернигове превратилась в хаос. Это бьет не только по образованию - это бьет по будущему Чернигова. После давления общественности ввели дифференцированную тревогу, но сделали это, как всегда, через одно место", - заявил Ломако.