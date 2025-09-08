ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В УДАРе требуют выделить Чернигов в отдельную зону оповещения

Украина, Понедельник 08 сентября 2025 14:35
UA EN RU
В УДАРе требуют выделить Чернигов в отдельную зону оповещения Фото: депутат Черниговского городского совета Александр Ломако (facebook com lomako oleksandr)
Автор: Юлия Бойко

Депутат Черниговского городского совета и лидер партии "УДАР Виталия Кличко" в регионе Александр Ломако инициирует выделение Чернигова в отдельную от пограничных районов зону оповещения о воздушной тревоге. Именно так сделано в Харькове, Николаеве и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую инициативу депутата.

Ведь сейчас, по его словам, тревога парализует город, даже тогда, когда в прифронтовых районах взлетают разведывательные дроны.

"Черниговский район слишком большой: в большинстве случаев сирена раздается тогда, когда "шахед" кружит над приграничными общинами, а весь город парализован. Если начальники военной администрации не изменят систему и не выделят Чернигов в отдельную зону оповещения - именно они будут нести ответственность за вызванный ими хаос в школах и отсутствие условий для жизни в Чернигове", - заявил Ломако.

Он отметил, что из-за неадекватной продолжительности воздушной тревоги на прошлой неделе дети в черниговских школах фактически не учились. По его словам, общественность ранее требовала от власти разделить область на сектора, но почему-то Черниговская областная военная администрация включила город в один сектор с прифронтовыми районами.

"15+ часовые тревоги. Как детям учиться в Чернигове? Как жить городу? Первая неделя обучения в Чернигове превратилась в хаос. Это бьет не только по образованию - это бьет по будущему Чернигова. После давления общественности ввели дифференцированную тревогу, но сделали это, как всегда, через одно место", - заявил Ломако.

Воздушная тревога в Чернигове и области

По словам депутата горсовета, всю прошлую неделю воздушная тревога в Чернигове длилась более 15 часов почти каждый день, а в воскресенье - рекордные 20 часов.

Как сообщалось ранее, самая длинная тревога после деоккупации региона длилась на Черниговщине почти 16 часов с 20 по 21 августа 2025 года.

Читайте также о том, как и когда срабатывает сигнал воздушной тревоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Воздушная тревога
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России