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Железная дорога будет работать по-новому во время тревог: что изменится для пассажиров

22:25 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Железная дорога будет работать по-новому во время тревог: что изменится для пассажиров Фото: для УЗ утвердили правила работы во время тревог (Укрзализныця)
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В Украине утверждены новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных тревог. График движения и процедура посадки пассажиров будут зависеть от уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кабмина Сергея Корецкого.

Введенный механизм разграничивает действия железнодорожников и пассажиров в зависимости от степени опасности:

  • "Желтый" уровень угрозы: поезда курсируют по расписанию, посадка и высадка пассажиров осуществляется в обычном режиме.
  • "Красный" уровень угрозы: отправку поездов и посадку людей приостанавливают. Пассажиры и персонал обязаны пройти в укрытие.

Кроме того, "Укрзализныця" получила право оперативно ограничивать движение и рассредоточивать подвижной состав и пассажиров на местах, чтобы избежать опасного скопления людей.

Автоматические оповещения и усиленная охрана

Решения о реагировании на опасность должны приниматься мгновенно благодаря введению автоматического получения данных об уровне угрозы. Соответствующие поручения уже получили Мининфраструктуры и ГСЧС.

"Укрзализныця" вместе с местными громадами и областными военными администрациями должна расширить доступ к укрытиям на станциях. МВД и Нацполиция дополнительно усилят охрану вокзалов и будут эвакуировать людей в случае угрозы.

"Перед всеми громадами стоит первоочередная задача максимально ускорить установку мобильных укрытий. Это критически необходимо, чтобы люди могли быстро спрятаться в случае опасности. Безусловно, что безопасность пассажиров и работников железной дороги является главным приоритетом", - подчеркнул Корецкий.

Регионам также поручили адаптировать графики движения городского транспорта к расписанию поездов, особое внимание уделив ночным рейсам.

Напомним, в "Укрпочте" сообщили, что разделение воздушных тревог не изменило графиков работы отделений. Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.

РБК-Украина также рассказывало, как ЦНАПы и социальные учреждения Киева работают после разделения тревоги на "желтую" и "красную".

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