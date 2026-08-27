Горят склады под Киевом, удары по энергетике на Полтавщине: все о последствиях обстрела

Россия ночью массированно атаковала города Украины. Под атакой находились Одесса, Киев, Харьков, Полтавщина и другие регионы.

РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях удара врага по украинским городам.

Главное: Харьков - БПЛА попал в балкон 4-го этажа жилого дома, пострадал мужчина 30 лет.

- БПЛА попал в балкон 4-го этажа жилого дома, пострадал мужчина 30 лет. Полтавщина - удар по промышленным предприятиям Кременчугского района и объекту энергетики на Миргородщине, без света остались 7 населенных пунктов.

- удар по промышленным предприятиям Кременчугского района и объекту энергетики на Миргородщине, без света остались 7 населенных пунктов. Запорожье - по меньшей мере трое раненых, повреждены авто и здания, возник пожар.

- по меньшей мере трое раненых, повреждены авто и здания, возник пожар. Одесса - город атаковали более 7 часов: повреждена 16-этажка, два учебных заведения, частный дом, элеватор, гаражи и авто.

- город атаковали более 7 часов: повреждена 16-этажка, два учебных заведения, частный дом, элеватор, гаражи и авто. Киев и область - обломки сбитых БПЛА повредили двор и учебное заведение, в Броварском районе горят склады.

- обломки сбитых БПЛА повредили двор и учебное заведение, в Броварском районе горят склады. Есть последствия и в других регионах.

Киев и область

В результате обстрела Киева обломки вражеских БПЛА упали во дворе в Подольском районе. Также повреждена территория учебного заведения в Шевченковском районе Киева.

Имеются последствия удара также в Борисполе. Как заявил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко, в Бориспольском районе в результате атаки возник пожар складских помещений.

"Также повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах. По предварительной информации, пострадавших среди населения нет", - добавил он.

В полиции области показали фото последствий удара по столице.

Фото: в Киеве получили повреждения дома, авто и учебные заведения (https://t.me/gunpKyiv/16685)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара врага значительно повреждено помещение одной из гимназий.

"Также взрывной волной выбило окна в коммунальном медучреждении. В Подольском районе обломки упали во дворе между жилыми домами. Пострадавших пока нет", - сказал городской голова столицы.

Утром в столице и некоторых районах Киевской области снова объявляли воздушную тревогу - на регион двигались вражеские БПЛА.

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В результате атаки на Киевщину травмы получили двое жителей Бориспольского района.

"15-летней девушке и 73-летней женщине медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации они не нуждаются.

Также поврежден частный дом", – говорит Ткаченко.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

"Комбинированный был удар: дроны и баллистика. Россияне ударили по критической инфраструктуре в Полтавской, Сумской и Херсонской областях. На Харьковщине избивали по жилым домам", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что нужно больше противодействия атакам РФ.

"Сейчас на неделе были важны решения на усиление украинского ПВО от наших европейских союзников. Важно, чтобы они дополнялись также дополнительными пакетами защиты от баллистики, прежде всего через PURL", - добавил он.

Черкасская область

Удар РФ также отражали этой ночью и в Черкасской области. Начальник Черкасской области Игорь Табурец заявил о сбитии четырех вражеских дронов во время атаки.

"Обращения о травмированных или разрушении инфраструктуры не поступало. Обследование территории продолжается", - добавил он.

Одесса и область

Одессу ночью атаковали более 7 часов. Практически всю ночь местные жители слышали взрывы из-за атаки вражеских беспилотников и ракет.

"Поврежден 16-этажный жилой дом, два учебных заведения и частный дом. Разрушения также испытали объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили жителей", - заявил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Фото: последствия удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

Пострадавших по состоянию на этот час нет.

"В результате вражеского обстрела вспыхнули пожары по нескольким адресам. Повреждены фасад, крыша и остекление 16-этажки, здание учебного заведения, частный дом с гаражом и автомобили", - добавил и в ГСЧС.

Фото: последствия обстрела Одессы и области (t.me/dsns_telegram)

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В результате атаки на Одессу пострадали три человека.

"Это мужчины 24, 25 и 49 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - добавил Кипер.

Запорожье

Этой ночью досталось и Запорожью. Там неоднократно ночью объявляли воздушную тревогу.

Фото: последствия атак по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

"В результате атак по меньшей мере три человека были ранены. Повредили автомобиль и несколько зданий. Возник пожар. Пострадали двое мужчин и женщина. Им оказали медицинскую помощь", - заявил Иван Федоров, начальник Запорожской ОВА.

Полтавская область

Около двух ночи Полтавская область также находилась под атакой врага. Под удар попали промышленные предприятия в Кременчугском районе.

"Также под удар попал один из объектов энергетики в Миргородском районе. Произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света временно остались потребители в 7 населенных пунктах", - сказал Виталий Дьяковнич, начальник Полтавской ОВД.



Информации о пострадавших пока нет.

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Утром без света осталась часть Полтавы и некоторые населенные пункты.

Харьков

Этой ночью еще раз досталось и Харькову.

"Ночью было зафиксировано попадание вражеского беспилотника в балкон 4 этажа многоэтажного жилого дома в Индустриальном районе", - сказал Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА.

Пострадал 30-летний мужчина. Он испытал острую реакцию на стресс.

Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)

В прокуратуре добавили, что в результате атаки поврежден фасад и остекление дома.

Херсон

В результате попадания возникли пожары, в том числе загорелось двухэтажное здание магазина. Есть погибший и раненый.

Сумщина

Есть погибшая в результате удара по жилому дому в Ромнах. Четверо человек пострадали. Есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры, говорят в Нацполиции.

Фото: последствия удара по Сумщине (t.me/UA_National_Police/75184)

Кривой Рог

В результате обстрела города три человека ранены. Поврежденное промышленное предприятие.

Враг ударил по городу баллистическими ракетами, сообщает городской голова Александр Вилкул.

"Ранения получили двое мужчин 46 и 58 лет. Оба в больнице, в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Кроме предприятия поврежден Центр медико-санитарной помощи, объекты гражданской инфраструктуры", - сказал он.

Что сказали в Воздушных Силах Украины

ПВО во время ночной атаки сбило 7 баллистических ракет, говорят в ПС.

Всего было сбито/подавлено:

1 из 2 противокорабельных ракет "Оникс";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (сколько враг запустил, не уточняется);

3 S8000 "Бандероль" (сколько всего было запущено, не уточняется);

222 из 258 дронов типа "Шахед", "Гербера" и других типов.

Есть попадание средств воздушной атаки противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей.