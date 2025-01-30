Задержание украинца из-за "угрозы госпереворота" в Словакии: что говорят у Сибиги

Министерству иностранных дел Украины известно о задержании украинца из-за "угрозы госпереворота" в Словакии. Дипломаты держат дело на особом контроле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий в пресс-службе МИД Украины.

"Министерству иностранных дел Украины известно о задержании в Словакии по обвинению в "угрозе национальной безопасности" гражданина Украины 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, посольство Украины в Словацкой Республике сразу установило связь с задержанным и его родными, а консулы оказывают необходимую поддержку гражданину, который также имеет частного адвоката.

"Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания", - добавили в МИД, подчеркнув, что украинские дипломаты держат дело на особом контроле.