Затримання українця через "загрозу держперевороту" у Словаччині: що кажуть у Сибіги

Міністерству закордонних справ України відомо про затримання українця через "загрозу держперевороту" у Словаччині. Дипломати тримають справу на особливому контролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар у прес-службі МЗС України.

"Міністерству закордонних справ України відомо про затримання у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці” громадянина України 1966 року народження", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, посольство України в Словацькій Республіці одразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними, а консули надають необхідну підтримку громадянину, який також має приватного адвоката.

"Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав затримання", - додали в МЗС, підкресливши, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.