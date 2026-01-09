RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Задержание танкера "теневого флота" Olina посылает России правильный сигнал, - Сибига

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США задержанием еще одного танкера "теневого флота" России посылают нарушителю правильный сигнал.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

"Мы приветствуем последовательные и решительные действия США против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", - отметил Сибига. 

Он напомнил, что танкер Olina попал под санкции как часть российского "теневого флота". 

"Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям", - обратил внимание министр. 

Задержание еще одного танкера

Напомним, сегодня, 9 января, западные СМИ написали о том, что США задержали танкер Olina в Карибском море возле Тринидада. Это уже пятый перехват судов за последние недели в рамках усилий США по контролю за морским движением танкеров, связанных с Венесуэлой.

Американская береговая охрана поднялась на борт танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер использовался для экспорта российской нефти и нефтепродуктов из портов России в Балтийском, Черном и тихоокеанском регионах.

Позже информацию о задержании танкера подтвердило Южное командование Вооруженных сил США. По его информации, задержание проводили американские военнослужащие.

При этом в армии США показали видео, как проходил захват танкера российского "теневого флота".

Стоит заметить, что танкеры "теневого флота" помогают России обходить западные санкции, которые касаются ограничения цен на российскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиАндрей Сибига