Задержание еще одного танкера

Напомним, сегодня, 9 января, западные СМИ написали о том, что США задержали танкер Olina в Карибском море возле Тринидада. Это уже пятый перехват судов за последние недели в рамках усилий США по контролю за морским движением танкеров, связанных с Венесуэлой.

Американская береговая охрана поднялась на борт танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер использовался для экспорта российской нефти и нефтепродуктов из портов России в Балтийском, Черном и тихоокеанском регионах.

Позже информацию о задержании танкера подтвердило Южное командование Вооруженных сил США. По его информации, задержание проводили американские военнослужащие.

При этом в армии США показали видео, как проходил захват танкера российского "теневого флота".

Стоит заметить, что танкеры "теневого флота" помогают России обходить западные санкции, которые касаются ограничения цен на российскую нефть.