Задержание крымских татар в Бахчисарае: в МИД отреагировали

В Крыму ФСБ РФ задержала шесть крымских татар, еще более 20 человек, пришедших поддержать задержанных, получили протоколы об административном нарушении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Ведомство прокомментировало прошедшие 24 августа обыски и уточнили, что действия окупантов коснулись шести крымских татар - Рэмзи Неметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова, Эльдара Якубова и Абдулмеджита Сейтумерова.

"Последний - родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам лишения свободы. Все задержанные - активисты "Крымской солидарности", - отметили в МИД.

На следующий день в течение 12 часов оккупационные власти Крыма составили более 20 протоколов на активистов, пришедших поддержать задержанных.

"В отделении полиции всем задержанным выдали повестки. Среди задержанных оказался также 64-летний Ремзи Зудиев, отец журналистки и правозащитницы Лутфие Зудиевой, человек с рядом подтвержденных хронических болезней, который был лишен возможности обязательного приема лекарств", - добавили в МИД.

Сегодня же суд вынес решение относительно ряда активистов о задержании на сроки от 4 до 7 дней.

В МИД осудили преследование оккупационной администрацией Крыма граждан Украины по абсолютно сфабрикованным обвинениям. Кроме того, ведомство призвало международное сообщество, в том числе участников Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью "немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины".

Задержание крымских татар в Бахчисарае

Напомним, что 24 августа около 4:00 силовики пришли с обысками к активистам "Крымской солидарности" и родственникам политзаключенных в Бахчисарае.

До этого активистов неоднократно задерживали на акциях в поддержку других крымских татар, судимых по политически мотивированным делам.

А 25 августатрое из задержанных были заключены в СИЗО №2 Симферополя, позже должны были озвучить приговоры относительно еще трех крымских татар.

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