Затримання кримських татар у Бахчисараї: в МЗС відреагували

У Криму ФСБ РФ затримала шістьох кримських татар, ще понад 20 людей, що прийшли підтримати затриманих, отримали протоколи про адміністративне порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Відомство прокоментувало обшуки, що пройшли 24 серпня і уточнили, що дії окупантів торкнулись шести кримських татар - Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамєта Мустафаєва, Амєтхана Умєрова, Ельдара Якубова та Абдулмеджита Сейтумерова.

"Останній - рідний брат двох кримських політв'язнів із Бахчисараю, заарештованих у березні 2020 року та засуджених до 14 та 17 років позбавлення волі. Усі затримані - активісти "Кримської солідарності", - зазначили у МЗС.

Наступного дня, упродовж 12 годин окупаційна влада Криму склала понад 20 протоколів на активістів, що прийшли підтримати затриманих.

"У відділку поліції всім затриманим видали повістки. Серед затриманих виявився також 64 річний Ремзі Зудієв, батько журналістки та правозахисниці Лутфіє Зудієвої, людина з низкою підтверджених хронічних хвороб, якого було позбавлено можливості обов’язкового прийому ліків", - додали в МЗС.

Сьогодні ж "суд" виніс рішення щодо низки активістів про затримання на терміни від 4 до 7 днів.

В МЗС засудили переслідування окупаційною адміністрацією Криму громадян України за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями. Крім цього, відомство закликало міжнародну спільноту, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою "негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України".

Затримання кримських татар в Бахчисараї

Нагадаємо, що 24 серпня близько 4:00 силовики прийшли з обшуками до активістів "Кримської солідарності" та родичів політв'язнів у Бахчисараї.

До цього активістів неодноразово затримували на акціях на підтримку інших кримських татар, яких судили з політично вмотивованих справ.

А 25 серпня трьох із затриманих було ув'язнено до СІЗО №2 Сімферополя, пізніше мали озвучити вироки стосовно ще трьох кримських татар.

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