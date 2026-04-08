Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Будапешт придумал новые странные обвинения

Венгерская налоговая служба подбросила новых "дров" в дело задержанных инкассаторов "Ощадбанка". На этот раз Будапешт заявил о наличии видео якобы из туалета заправки.
Как сообщает РБК-Украина, о публикации материалов налоговой заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в Х.
По версии NAV (Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии), бронированные автомобили перевозили новые банкноты евро и долларов, которые якобы никогда не находились в обращении. Следователи утверждают, что эти средства связаны с несколькими финансовыми учреждениями:
Среди "доказательств" венгерская сторона представила видеозапись, на которой якобы видно, как бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы прямо в туалете автозаправки.
На той же записи, по утверждению NAV, слышны разговоры его спутников о "платежах, связанных с коррупцией". Впрочем, само видео налоговая не публикует.
Примечательно, что это та самая АЗС, где венгерский антитеррористический центр изначально и задержал инкассаторов.
На видео, которое венгры активно распространяли по всем каналам сразу после задержания, видно - людей в форме "Служба инкассации" просто запаковали лицом в пол сразу после остановки.
Тогда же Будапешт хвастался фото денег и золота - и вдруг тот же материал превратился в "доказательную базу по уголовному делу".
В МИД Украины прокомментировали заявления Венгрии.
"Считаем, что это был акт государственного бандитизма, когда Венгрия похитила людей и деньги, которые передвигались, возможно, в рамках соглашений между Австрией и Украиной", - отметил представитель МИД Георгий Тихий.
Он также добавил, что нет никаких границ, которые не готово перейти правительство Орбана, когда речь идет о манипуляции темой Украины. По словам Тихого, Украина будет добиваться справедливости.
По данным NAV, в двух бронированных автомобилях "Ощадбанка" нашли:
Происхождение и назначение груза, настаивают в Венгрии, якобы "остаются невыясненными".
Напомним, 5 марта 2026 года венгерский антитеррористический центр остановил два бронированных авто "Ощадбанка" на заправке в Будапеште.
Машины везли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота транзитом из австрийского "Райффайзен банка" в Украину.
Семеро украинских инкассаторов были задержаны, а NAV открыла уголовное производство по подозрению в отмывании средств.
Как сообщало РБК-Украина, в тот же день венгерское правительство обнародовало фото и видео захваченного груза и назвало операцию "Украинский золотой конвой".
Киев назвал эти действия "государственным бандитизмом" и взятием заложников. Вечером 6 марта всем семи гражданам Украины удалось пересечь границу - их освободили после давления со стороны украинского МИДа.
Тем временем венгерское правительство приняло специальное постановление №49/2026, которое позволяет NAV удерживать изъятые активы не менее 60 дней.
Автомобили согласились вернуть Украине, но деньги и золото пока остаются в Венгрии.