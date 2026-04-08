Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Будапешт придумал новые странные обвинения

Что венгры назвали "доказательствами"

По версии NAV (Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии), бронированные автомобили перевозили новые банкноты евро и долларов, которые якобы никогда не находились в обращении. Следователи утверждают, что эти средства связаны с несколькими финансовыми учреждениями:

украинским "Ощадбанком";

банками в Польше;

финучреждением в Гибралтаре.

Фото: представитель венгерского правительства показал изъятые деньги "Ощада" (x.com/zoltanspox)

Видео из туалета - новый "козырь" Будапешта

Среди "доказательств" венгерская сторона представила видеозапись, на которой якобы видно, как бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы прямо в туалете автозаправки.

На той же записи, по утверждению NAV, слышны разговоры его спутников о "платежах, связанных с коррупцией". Впрочем, само видео налоговая не публикует.

Примечательно, что это та самая АЗС, где венгерский антитеррористический центр изначально и задержал инкассаторов.

На видео, которое венгры активно распространяли по всем каналам сразу после задержания, видно - людей в форме "Служба инкассации" просто запаковали лицом в пол сразу после остановки.

Тогда же Будапешт хвастался фото денег и золота - и вдруг тот же материал превратился в "доказательную базу по уголовному делу".

В МИД Украины прокомментировали заявления Венгрии.

"Считаем, что это был акт государственного бандитизма, когда Венгрия похитила людей и деньги, которые передвигались, возможно, в рамках соглашений между Австрией и Украиной", - отметил представитель МИД Георгий Тихий.

Он также добавил, что нет никаких границ, которые не готово перейти правительство Орбана, когда речь идет о манипуляции темой Украины. По словам Тихого, Украина будет добиваться справедливости.

Что перевозили и сколько

По данным NAV, в двух бронированных автомобилях "Ощадбанка" нашли:

около 40 миллионов долларов;

35 миллионов евро;

9 килограммов золота.

Происхождение и назначение груза, настаивают в Венгрии, якобы "остаются невыясненными".

Задержание инкассаторов "Ощада" в Венгрии: что известно

Напомним, 5 марта 2026 года венгерский антитеррористический центр остановил два бронированных авто "Ощадбанка" на заправке в Будапеште.

Машины везли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота транзитом из австрийского "Райффайзен банка" в Украину.

Семеро украинских инкассаторов были задержаны, а NAV открыла уголовное производство по подозрению в отмывании средств.